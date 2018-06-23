В Хмельницком мать пыталась продать собственных детей на "органы"

Об этом передает пресс-служба Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области.

Сообщается, что правоохранители получили оперативное уведомление от третьего лица о том, что 27-летняя женщина из города Хмельницкий подыскивает покупателя для продажи 5-летней девочки и 7-летнего мальчика. В суде выяснилось, что женщина давно хотели лишить родительских прав за асоциальный и маргинальный быт, однако из-за ее многодетности, ей удавалось долгое время лишь находиться на учете у профильных социальных служб.

Также известно, что у нее есть еще третий ребенок, которого она планировала продать через полгода, когда немного подрастет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киевской области судом был определен приговор в сторону женщины, которую признали виновной в попытке продажи за 40 000 гривен собственной новорожденную дочери. Обвиняемой присудили меру пресечения в виде лишения свободы сроком до восьми лет с конфискацией имущества.