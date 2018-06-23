В Борисполе правоохранители наткнулись на схрон с боеприпасами и оружием - ВИДЕО

Вблизи городка Борисполь в Киевской области сотрудники СБУ обнаружили большой тайник с боеприпасами и огнестрельным оружием. Об этом передает пресс-служба ведомства.
Сообщается, что схрон был обнаружен в лесопосадке на глубине одного метра возле одного из сел Бориспольского района.
В рамках по противодействию незаконному обороту оружия и предупреждения террористически диверсионной деятельности были провдеены работы по изъятию и тщательному документированию находки:
- 12 гранат РГД-5,
- 1 гранату РГО,
- 66 гранатометных патронов к подствольному гранатомету,
- 3 гранатомета РПГ-22,
- 15 РПГ-7,
- 1 РПГ-18
- 17 мин 76-го калибра,
- большое количество патронов различного калибра,
- 2 к УЗРГМ,
- 20 маршевых двигателей к ручному гранатомету РПГ-7,
- 6 40-мм освещаемых патронов и 1 сигнальный патрон.
В районе тайника также были зафиксированы специальные пометки, по которым, вероятно, злоумышленники могли отыскать свой арсенал.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники следственно-оперативной группы Старобельского отдела наткнулись на секретный схрон с боеприпасами. Находка была обнаружена в районе пасеки в поселке Раздольное Старобельского района Луганской области.