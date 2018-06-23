В Борисполе правоохранители наткнулись на схрон с боеприпасами и оружием - ВИДЕО

Сообщается, что схрон был обнаружен в лесопосадке на глубине одного метра возле одного из сел Бориспольского района.

В рамках по противодействию незаконному обороту оружия и предупреждения террористически диверсионной деятельности были провдеены работы по изъятию и тщательному документированию находки:

- 12 гранат РГД-5,

- 1 гранату РГО,

- 66 гранатометных патронов к подствольному гранатомету,

- 3 гранатомета РПГ-22,

- 15 РПГ-7,

- 1 РПГ-18

- 17 мин 76-го калибра,

- большое количество патронов различного калибра,

- 2 к УЗРГМ,

- 20 маршевых двигателей к ручному гранатомету РПГ-7,

- 6 40-мм освещаемых патронов и 1 сигнальный патрон.

В районе тайника также были зафиксированы специальные пометки, по которым, вероятно, злоумышленники могли отыскать свой арсенал.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники следственно-оперативной группы Старобельского отдела наткнулись на секретный схрон с боеприпасами. Находка была обнаружена в районе пасеки в поселке Раздольное Старобельского района Луганской области.