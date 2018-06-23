09:28 23.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Силы ООС вновь подверглись обстрелам со стороны пророссийских боевиков

Об этом передает пресс-служба ООС.

Силы ООС вновь подверглись обстрелам со стороны пророссийских боевиков

На Донецком направлении противник у населенных пунктов Верхнеторецкое, Авдеевка, Луганское и Зайцево вел огонь из 122 мм артиллерии и 120 мм минометов, гранатометов и пулеметов. 

На Луганском направлении стрельба не прекращалась в Новотошковского и Станицы Луганской. Снайперские группы были обнаружены у линии разграничения вдоль обоих населенных пунктов.

На Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Водяное и Гнутово пророссийские бандформирования обстреляли наши позиции из минометов калибром 120 мм. Украинские военные вынуждены были открыть превентивный огонь.

Как сообщалось в "УРА-Информ", 23 июня в Украине вступит в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов прохождения гражданами военной службы". Соответствующий документ был опубликован в издании "Голос Украины". 


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