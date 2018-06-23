13:55 23.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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СБУ ликвидировали иностранную ОПГ - ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины провели операцию по задержанию престурной группировки, которая занималась вымогательством и шантажом крупных бизнесменов. Об этом передает пресс-служба правоохранительного ведомства.

СБУ ликвидировали иностранную ОПГ - ФОТО

Сообщается, что члены банды действовали на территории нескольких украинских областей. Иностранцы, уроженцы Северного Кавказа и России, требовали от столичного бизнесмена тридцать 35 тыс долларов за якобы охрану его гостиничного комплекса..

Правоохранителям удалось задержать злоумышленников, когда те, применяя физическое насилие и психологическое давление, "выбивали" такую же сумму у коммерсанта из Умани, который занимался организацией проживания хасидов во время ежегодного паломничества к могиле иудейского проповедника. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции провели операцию по ликвидации вооруженной банды мошенников. Группа вооруженных злоумышленников занималась вымогательством и запугиванием простых граждан, которые имели долговые обязательства перед финансовыми учреждениями. Бандиты регулярно совершали звонки своим жертвам и угрожали физической расправой, если те не выплатят им требуемую сумму денег.


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