СБУ ликвидировали иностранную ОПГ - ФОТО

Сообщается, что члены банды действовали на территории нескольких украинских областей. Иностранцы, уроженцы Северного Кавказа и России, требовали от столичного бизнесмена тридцать 35 тыс долларов за якобы охрану его гостиничного комплекса..

Правоохранителям удалось задержать злоумышленников, когда те, применяя физическое насилие и психологическое давление, "выбивали" такую же сумму у коммерсанта из Умани, который занимался организацией проживания хасидов во время ежегодного паломничества к могиле иудейского проповедника.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции провели операцию по ликвидации вооруженной банды мошенников. Группа вооруженных злоумышленников занималась вымогательством и запугиванием простых граждан, которые имели долговые обязательства перед финансовыми учреждениями. Бандиты регулярно совершали звонки своим жертвам и угрожали физической расправой, если те не выплатят им требуемую сумму денег.