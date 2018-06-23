20:00 23.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Первый помощик нардепа ВРУ Александра Вилкула попал в смертельную аварию

В результате дорожно-транспортного происшествия в Полтавской области скончался помощник народного депутата Александра Вилкула. Об этом передает пресс-служба региональной полиции. 

Первый помощик нардепа ВРУ Александра Вилкула попал в смертельную аварию

Инцидент произошел на трассе Киев-Харьков, вблизи села Коноплянка. 

По предварительной информации, легковушка Hyundai Tucson, на которой передвигался пресс-секретарь Вилкула, выехала на встречную полосу для обгона впереди идущего авто, где столкнулась с грузовиком DAF. О физическом состоянии шофера грузовика ничего не известно.

Сам народный депутат покамест никак не прокомментировал смерть своего помощника.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно комитет Верховной Рады Украины по вопросам регламента и организации работы парламента вернул председателю парламента Андрею Парубию представления Генеральной прокуратуры на снятие неприкосновенности с народных депутатов от фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании комитета.


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