Первый помощик нардепа ВРУ Александра Вилкула попал в смертельную аварию

Инцидент произошел на трассе Киев-Харьков, вблизи села Коноплянка.

По предварительной информации, легковушка Hyundai Tucson, на которой передвигался пресс-секретарь Вилкула, выехала на встречную полосу для обгона впереди идущего авто, где столкнулась с грузовиком DAF. О физическом состоянии шофера грузовика ничего не известно.

Сам народный депутат покамест никак не прокомментировал смерть своего помощника.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно комитет Верховной Рады Украины по вопросам регламента и организации работы парламента вернул председателю парламента Андрею Парубию представления Генеральной прокуратуры на снятие неприкосновенности с народных депутатов от фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании комитета.