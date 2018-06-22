Засуха в Крыму: в шести районах введен режим чрезвычайной ситуации

В Джанкойском и Красноперекопском районах оккупированного Крыма введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной таких действий, так называемых властей аннексированного Россией Крыма, является сильнейшая засуха.
Об этом сообщает "Крыминформ" со ссылкой на подконтрольное Кремлю "Министерство сельского хозяйства".
По информации ведомства, режим чрезвычайной ситуации действует уже в шести регионах полуострова. В частности, в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах и других ранее указанных.
Как сообщил глава оккупационной администрации Сергей Аксенов, от весенней засухи около одного миллиарда рублей понесли учерб крымские аграрии.
Стоит добавить, что Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. Однак после аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", британское издание The Times of London к Чемпионату мира по футболу 2018 года опубликовало карту России, на которой оккупированный Крым указан как территория РФ.