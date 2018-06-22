17:33 22.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Засуха в Крыму: в шести районах введен режим чрезвычайной ситуации

В Джанкойском и Красноперекопском районах оккупированного Крыма введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной таких действий, так называемых властей аннексированного Россией Крыма, является сильнейшая засуха.

Засуха в Крыму: в шести районах введен режим чрезвычайной ситуации

Об этом сообщает "Крыминформ" со ссылкой на подконтрольное Кремлю "Министерство сельского хозяйства".

По информации ведомства, режим чрезвычайной ситуации действует уже в шести регионах полуострова. В частности, в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах и других ранее указанных.

Как сообщил глава оккупационной администрации Сергей Аксенов, от весенней засухи около одного миллиарда рублей понесли учерб крымские аграрии.

Стоит добавить, что Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. Однак после аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", британское издание The Times of London к Чемпионату мира по футболу 2018 года опубликовало карту России, на которой оккупированный Крым указан как территория РФ. 


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