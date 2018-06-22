Взрыв в банке: полиция рассказала о деталях

Сообщается, что на месте инцидента эксперты нашли обгоревшую печать, однако остатков взрывных устройств не обнаружили.

Как утверждают свидетели, перед происшествием к зданию подошли двое мужчин в темной одежде и разбили окно. После этого мужчина ушел за телефоном, а когда вернулся, их уже не было.

Кроме того, полиция пообщалась с работниками банковского отделения, однако они не могут предположить, кто это мог сделать, так как серьезных конфликтов с клиентами не было.

Так, в последствии пожара в отделении банка повреждены стулья, стол, кондиционер, оргтехника, оконные рамы, закопчены стены и потолок. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство УК Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Чернигове в жилом доме на улице Механизаторов произошел взрыв. Отмечается, что сильный погром разрушил перекрытие между первым этажом и цокольным помещением, повреждены несущие стены дома.