10:23 22.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице пожар уничтожил несколько МАФов – ФОТО

В украинской столице на улице Народного Ополчения произошло возгорание нескольких киосков. Об этом говорится в сообщении управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

В столице пожар уничтожил несколько МАФов – ФОТО

Отмечается, что накануне вечером в оперативно-координационный центр поступило сообщение о возгорании. Сотрудники спецслужбы установили, что горят нефункционирующие киоски на площади 100 кв. м.

Стоит добавить, что к тушению пожара были привлечены несколько единиц пожарного состава.

Также сообщается, что погибших и травмированных в результате инцидента нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на трассе Киев - Житомир водитель иномарки стал виновников пожара на заправочной станции. Мужчина самостоятельно решил заправить свой транспорт, но перед отъездом забыл вытащить пистолет из бака топливной колонки и начал движение в сторону выезда с АЗС.


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