10:49 22.06.2018 | Происшествия | Новости
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В Польше из-за урагана погиб один человек

Накануне по окрестностям Польши прошел сильный ураган, в результате которого погиб один человек, еще 10 получили ранения. Об этом сообщает RMF 24.

В Польше из-за урагана погиб один человек

Отмечается, что от непогоды пострадала территория Мазовецкого воеводства. Там сильный ветер повредил около 300 домов, в том числе 185 жилых хозяйств.

Так, в местности Идзикув в Нижней Силезии на автомобиль, в котором путешествовала семья из четырех человек, упало дерево. Несколько случаев были связаны с попаданием людей частей поврежденных домов и ветвей деревьев. Кроме того, ранения получил вице-бургомистр города Воломин, в результате сильных ранений он скончался в больнице.

В ликвидации последствий непогоды приняли участие более 20 тыс. работников. Больше всего вызовов были связаны с поваленными деревьями.

По состоянию на утро пятницы 74 тыс. потребителей остаются без электроэнергии, в четверг вечером таких было около 300 тыс.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Луцке около двух часов бушевала непогода. Огромное количество осадков затопило улицы и площадки. Затем на город обрушится град, который побил и повалил деревья.


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