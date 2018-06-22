В Николаевской области загорелись пшеничные поля - ФОТО

Сообщается, что на место происшествия прибыли пожарные 19-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Дополнительно локализировать огонь помогали две единицы техники ГСЧС, тракторы с плугом, а также водовозки.

В ходе ликвидации пожара привлекалось 5 единиц техники и 12 сотрудников. Через пол час огонь был потушен, однако он успел уничтожить большую часть урожая. Пожарные утверждают, что основной причиной пожара стала чрезмерно высокая температура воздуха в этом регионе.

Напомним, что в ближайшие два дня в Украине ожидается самый высокий уровень пожарной опасности. Синоптики предупреждаю, что 20-22 июня, в южной, восточной части, Кировоградской и Днепропетровской областях, 21-22 июня и в Сумской и Полтавской областях объявлен пятый уровень пожарной опасности.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно возле поселка Веселое Веселовского района Запорожской области произошел пожар. До приезда спасателей огонь уничтожил 94 гектаров посевов.