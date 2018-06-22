В Киевской области авто припарковалось в дерево, есть жертвы – ФОТО

В Киевской области в районе села Копачев автомобиль врезался в дерево, в результате чего один пассажир погиб, еще двое пострадали. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киевской области.
Отмечается, что за рулем транспортного средства "Фольксваген Транспортер" была 30-летняя женщина, она не справилась с управлением, пересекла встречную полосу движения и столкнулась с деревом.
Также пострадали двое детей двое детей трех и семи лет, сейчас она находятся в больнице. Их отец от полученных телесных повреждений погиб на месте.
По факту аварии полиция открыла уголовное производство Уголовного кодекса Украины.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", на трассе Харьков-Симферополь перевернулся грузовой автомобиль. Грузовик был гружен каустической содой. К счастью, никто из людей во время аварии не пострадал.