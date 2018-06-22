12:17 22.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киевской области авто припарковалось в дерево, есть жертвы – ФОТО

В Киевской области в районе села Копачев автомобиль врезался в дерево, в результате чего один пассажир погиб, еще двое пострадали. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

В Киевской области авто припарковалось в дерево, есть жертвы – ФОТО

Отмечается, что за рулем транспортного средства "Фольксваген Транспортер" была 30-летняя женщина, она не справилась с управлением, пересекла встречную полосу движения и столкнулась с деревом.

Также пострадали двое детей двое детей трех и семи лет, сейчас она находятся в больнице. Их отец от полученных телесных повреждений погиб на месте.

По факту аварии полиция открыла уголовное производство Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", на трассе Харьков-Симферополь перевернулся грузовой автомобиль. Грузовик был гружен каустической содой. К счастью, никто из людей во время аварии не пострадал.


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