В Киевской области авто припарковалось в дерево, есть жертвы – ФОТО

Отмечается, что за рулем транспортного средства "Фольксваген Транспортер" была 30-летняя женщина, она не справилась с управлением, пересекла встречную полосу движения и столкнулась с деревом.

Также пострадали двое детей двое детей трех и семи лет, сейчас она находятся в больнице. Их отец от полученных телесных повреждений погиб на месте.

По факту аварии полиция открыла уголовное производство Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", на трассе Харьков-Симферополь перевернулся грузовой автомобиль. Грузовик был гружен каустической содой. К счастью, никто из людей во время аварии не пострадал.