В Гватемале автобус со студентами сорвался в пропасть, восемь человек погибли

В результате аварии восемь человек погибли. Еще 35 человек получили травмы. Как сообщает издание Prensa Libre, дорожно-транспортное происшествие произошло в департаменте Сан-Маркос.

На момент аварии в салоне машина находились 55 студентов. Они направлялись на спортивное мероприятие. По предварительным данным водитель автобуса не справился с управлением и он упал с 70-метровой высоты.

Семеро человек скончались на месте, еще один пострадавший умер в госпитале. В Национальную больницу Сан-Маркоса доставлены 35 человек с тяжелыми травмами. Полиция предполагает, что причиной аварии могло стать отказ тормозной системы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на трассе Харьков-Симферополь в ночь на четверг, 21 июня, перевернулся грузовой автомобиль. Грузовик был гружен каустической содой. К счастью, никто из людей во время аварии не пострадал.