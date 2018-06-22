08:59 22.06.2018 | Происшествия | Новости
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В Гватемале автобус со студентами сорвался в пропасть, восемь человек погибли

В Гватемале в пятницу утром, 22 июня, автобус, перевозивший студентов, сорвался с обрыва.

В Гватемале автобус со студентами сорвался в пропасть, восемь человек погибли

В результате аварии восемь человек погибли. Еще 35 человек получили травмы. Как сообщает издание Prensa Libre, дорожно-транспортное происшествие произошло в департаменте Сан-Маркос.

На момент аварии в салоне машина находились 55 студентов. Они направлялись на спортивное мероприятие. По предварительным данным водитель автобуса не справился с управлением и он упал с 70-метровой высоты.

Семеро человек скончались на месте, еще один пострадавший умер в госпитале. В Национальную больницу Сан-Маркоса доставлены 35 человек с тяжелыми травмами. Полиция предполагает, что причиной аварии могло стать отказ тормозной системы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на трассе Харьков-Симферополь в ночь на четверг, 21 июня, перевернулся грузовой автомобиль. Грузовик был гружен каустической содой. К счастью, никто из людей во время аварии не пострадал.


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