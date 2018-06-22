23:40 22.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепропетровске полиция задержала серийного маньяка

 В Кривом Роге Днепропетровской области правоохранители задержали серийного убийцу. Об этом передает пресс-служба Национальной полиции Украины.

В Днепропетровске полиция задержала серийного маньяка

Сообщается, что для проведения профильной операции для задержания маньяка правоохранительные службы привлекли наиболее опытных работников различных служб, а также Департамента угрозыска Нацполиции. Задержать преступника удалось благодаря проведенной спецоперации при участии женщины, которая выполняла роль "наживки", но была заранее подготовлена и имела при себе огнестрельное оружие.

Позже выяснилось, что мужчина душил, насиловал и забирал у них личные вещи. Насильник совершил шесть нападений за три месяца. В результате этих преступлений две пострадавшие погибли, еще четыре - испытали физическое насилие.

Теперь злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией всего имущества, а также без права на досрочное освобождение.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Чернигове отец избил и отдал полиции насильника своей несовершеннолетней дочери. Мужчина с ножом угрожал 17-летней девушке, а изнасиловав, начал убегать. Отец потерпевшей нагнал преступника и задержал подозреваемого на конечной остановке общественного транспорт.


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