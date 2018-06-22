В Днепре с таксистом расплатились стрельбой

Известно, когда таксист подвез пассажира к месту назначения, он выхватил пистолет и начал стрелять в воздух. Таксист вызвал на помощь коллег, возникла потасовка.

Когда на место прибыли патрульные, молодой человек с пистолетом нырнул в Днепр.

Вслед за ним прыгать в реку пришлось и правоохранителям. После продолжительного преследования мужчина был задержан, но пистолета при нем уже не оказалось. Сейчас продолжается следствие по данному происшествии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в одной из школ американского штата Джорджия ученик открыл стрельбу из огнестрела. Инцидент произошел в старшей школе Маунт-Зайон в округе Клейтон. Школьник начал стрелять по своим одноклассникам и их родителям во время вручения дипломов об окончании учебного заведения.