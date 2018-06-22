В Афганистане талибы убили 16 полицейских и военных

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle со ссылкой на высокопоставленного представителя в органах безопасности Афганистана.

Как отмечается, террористы "Талибана" пытались захватить восемь контрольно-пропускных пунктов в провинции Багдис. Так, несколько дней назад боевикам удалось захватить два из них и закрепиться в них, получив подкрепление.

"Во время боевых действий погибли 16 афганских полицейских", - говорится в сообщении.

В местной администрации сообщили, что талибы также спрятали взрывчатку на теле убитого солдата. Она сдетонировала в тот момент, когда тела пытались эвакуировать с места событий. В результате взрыва погибли двое гражданских лиц.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Афганистане произошла атака членов группировки "Талибан", в результате которой погибли по меньшей мере 30 человек.