16:51 22.06.2018 | Происшествия | Новости
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В Афганистане талибы убили 16 полицейских и военных

На западе Афганистана в провинции Багдис боевики радикальной группировки "Талибан" убили по меньшей мере 16 афганских сотрудников полиции и двух гражданских.

В Афганистане талибы убили 16 полицейских и военных

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle со ссылкой на высокопоставленного представителя в органах безопасности Афганистана.

Как отмечается, террористы "Талибана" пытались захватить восемь контрольно-пропускных пунктов в провинции Багдис. Так, несколько дней назад боевикам удалось захватить два из них и закрепиться в них, получив подкрепление.

"Во время боевых действий погибли 16 афганских полицейских", - говорится в сообщении.

В местной администрации сообщили, что талибы также спрятали взрывчатку на теле убитого солдата. Она сдетонировала в тот момент, когда тела пытались эвакуировать с места событий. В результате взрыва погибли двое гражданских лиц.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Афганистане произошла атака членов группировки "Талибан", в результате которой погибли по меньшей мере 30 человек.


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