20:10 22.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Около Шулявского моста произошла авария с участием авто на "евробляхах" - ФОТО

В Киеве на проспекте победы от Шулявке в направлении метро Берестейской столкнулось две иномарки. Об этом передает dtp.kiev.ua

Около Шулявского моста произошла авария с участием авто на

По предварительной информации, столкнулись Rover и старенький автомобиль на еврономерах. В результате ДТП образовалась огромная пробка, заняты все левые ряды. 

Позже выяснилось, что за "баранкой" евротранспорта находились граждане Литвы, которые ехали по срочному делу и не справились с управлением, остановившись о Rover и влетев отбойник.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на улице Крещатик столкнулись две иномарки. К счастью никто из людей в дорожно-транспортном происшествии и пострадал. Один легковой автомобиль, двигаясь по Крещатику по направлению к Бессарабской площади, врезался в другой автомобиль, который ехал в том же направлении. В авто, которое позади, разбита передняя левая фара.


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