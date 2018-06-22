Около Шулявского моста произошла авария с участием авто на "евробляхах" - ФОТО

По предварительной информации, столкнулись Rover и старенький автомобиль на еврономерах. В результате ДТП образовалась огромная пробка, заняты все левые ряды.

Позже выяснилось, что за "баранкой" евротранспорта находились граждане Литвы, которые ехали по срочному делу и не справились с управлением, остановившись о Rover и влетев отбойник.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на улице Крещатик столкнулись две иномарки. К счастью никто из людей в дорожно-транспортном происшествии и пострадал. Один легковой автомобиль, двигаясь по Крещатику по направлению к Бессарабской площади, врезался в другой автомобиль, который ехал в том же направлении. В авто, которое позади, разбита передняя левая фара.