На Днепропетровщине перевернулся грузовик с химикатов

Грузовик был гружен каустической содой. К счастью, никто из людей во время аварии не пострадал.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, около полуночи спасатели получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии.

Возле поселка Варваровка Синельниковского района грузовой автомобиль двигался в направлении города Днепр.

Машина была нагружена мешками с химическим веществом, которое используется для изготовления моющих средств общим весом десять тонн. Скорее всего, водитель не справился с управлением и машина опрокинулась на бок.

В результате инцидента около четверти груза рассыпалось, произошел разлив дизельного топлива. Также автомобиль перекрыл собой одну полосу автодороги.

К ликвидации последствий происшествия привлекли подъемный кран – с его помощью грузовой автомобиль подняли на колеса и убрали с автодороги. Владелец грузовика организовал работы по привлечению другого автомобиля и перегрузки груза к нему.

Спасатели смыли разлитое горюче-смазочное вещество с проезжей части и открыли движение для транспорта.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник, 19 июня, в Харькове автобус ЛАЗ 4207 въехал в припаркованные машины. В результате инцидента сразу четыре машины были разбиты. При этом из людей никто не пострадал.