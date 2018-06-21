11:58 21.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Словакии задержали гражданина Украины, разыскиваемого Интерполом - ФОТО

В Кошице задержали украинца, который находится в розыске Интерпола. Об этом передает noviny.sk.

В Словакии задержали гражданина Украины, разыскиваемого Интерполом - ФОТО

Сообщается, что у задержанного был венгерский паспорт на чужое имя, а в Украине он разыскивался за серьезные преступления. В частности, его подозревают в совершении покушений на ряд украинских силовиков. 

Позже была озвучена версия о возможной причастности к конфликту на востоке Украины. Он мог поставлять оружие незаконным вооруженным формированиям. В Словакии ему грозит до 15 лет лишения свободы. 

По словам регионального прокурора Милана Филичко, теперь украинцу подозревают не только в незаконном удержании заложников, бандитизме, терроризме, а также нападении на должностных лиц и других преступлениях.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники Национальной полиции в Днепре провели операцию по задержанию наемного киллера, которого разыскивали правоохранители Евросоюза. У него изъяли снаряженный пистолет, а также средства радиосвязи с гарнитурой.


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