В Николаеве маршрутка сбила пешехода

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, дорожно-транспортное происшествие произошло около десяти часов утра. На проспекте Центральном маршрутное такси, по неизвестным пока причинам сбило мужчину, который пересекал проезжую часть на пешеходном переходе.

В результате аварии 81-летний пешеход скончался на месте происшествия.

Полиция открыла по данному факту уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник, 19 июня, в Харькове автобус ЛАЗ 4207 въехал в припаркованные машины. В результате инцидента сразу четыре машины были разбиты. При этом из людей никто не пострадал. Как сообщает пресс-служба управления патрульной полиции в области, авария произошла на улице Дружбы Народов. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и его машина наезд на два припаркованных автомобиля ГАЗ 3302 на обочине дороги. После чего автобус продолжил двигаться и разбил еще два транспортных средства Subaru Tribeсa и Daewoo Lanos, которые находились на