В Китае потолок обрушился на эскалатор с людьми - ВИДЕО

Об этом передает издание Daily Mail.

Сообщается, что инцидент случился в городе Хуаинь провинции Шэньси. Там по неизвестным причинам рухнула крыша здания на посетителей.

Очевидцы происшествия подбежали к пострадавшим и начали доставать их из-под завала. Так, в результате обрушения пострадало девять человек.

Шокирующие кадры можно посмотреть на видео:

В настоящее время туристический центр взаимодействует с властями, чтобы установить прицину инцидента.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве в ночь на среду, 20 июня, в центре обрушился балкон одного из домов.