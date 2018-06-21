14:30 21.06.2018 | Происшествия | Новости
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В Китае потолок обрушился на эскалатор с людьми - ВИДЕО

В китайском туристическом центре произошло обрушение потолка на эскалатор, который был заполнен людьми.

В Китае потолок обрушился на эскалатор с людьми - ВИДЕО

Об этом передает издание Daily Mail.

Сообщается, что инцидент случился в городе Хуаинь провинции Шэньси. Там по неизвестным причинам рухнула крыша здания на посетителей.

Очевидцы происшествия подбежали к пострадавшим и начали доставать их из-под завала. Так, в результате обрушения пострадало девять человек.

Шокирующие кадры можно посмотреть на видео:

В настоящее время туристический центр взаимодействует с властями, чтобы установить прицину инцидента.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве в ночь на среду, 20 июня, в центре обрушился балкон одного из домов.


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