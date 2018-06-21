19:18 21.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Пограничники стреляли по автомобилю в зоне ООС

В Луганской области в районе операции Объединенных сил пограничникам пришлось применить оружие для задержания двух нарушителей на автомобиле.

Пограничники стреляли по автомобилю в зоне ООС

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

Пограничниками в поселке Нижнебараниковка был замечен автомобиль без регистрационных номеров в направлении границы с Россией.

Отмечается, что на законное требование остановиться водитель не отреагировал и стал увеличивать скорость, пытаясь скрыться от пограничников.

В ходе преследования стражи порядка применили оружие путем осуществления предупредительных выстрелов вверх. Только после этого транспортное средство марки ВАЗ остановилось.

Так, сотрудники границы задержали двух граждан, которые пытались попасть в Россию вне установленных пунктов пропуска. Также на нарушителей наложен штраф в размере 1020 гривен каждому.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Закарпатье и Волыни пограничными службами были зафиксированны контрабандисты, которые оставили 22 ящика сигарет и резиновую лодку, скрываясь от правоохранителей.


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