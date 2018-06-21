По всей территории Украины объявлено штормовое предупреждение на 22 июня

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Украинского гидрометцентра.

Так, ночью в западной части, днем и в большинстве северных и центральных областей ожидаются грозы, местами град и шквалы до 17-22 м/с, в Карпатах и на Закарпатье сильные дожди, днем в отдельных районах Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской сильные ливни.

При этом, в Киевской области также ожидаются грозы, местами шквалы до 17-22 м/с, в отдельных районах сильные ливни, град.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", российская столица утонула в майских проливных дождях.

Сообщается, что в некоторых районах автомобилисты могут ехатьтолько с толкача или при помощи грузовиков, которые берут потерпевших коллег на "хвост". Уровень воды в пригороде Москвы - Фрязино и Балаших уже достиг 1,40 сантиметров. Городские власти сетуют на неподготовленность сточных систем столицы к такому удару стихии.