12:31 21.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На линии разграничения украинские пограничники задержали контрабандиста

На контрольном пункте вьезда-выезда "Станица Луганская" пограничники Лисичанского отряда задержали украинца, который пытался провезти на оккупированную территорию контрабандные мобильные устройства. 

На линии разграничения украинские пограничники задержали контрабандиста

Об этом передает пресс-служба Государственной пограничной службы.

По предварительной информации, украинец решил ускорить процесс оформления проезда через линию соприкосновения путем дачи взятки сотруднику пограничной службы. В итоге, его автомобиль решили подвергнуть тщательной проверке и досмотру, в ходе которых обнаружили в салоне и багажнике авто 96 мобильных телефонов на общую сумму 404 тысячи гривен.

Задержанного передали сотрудникам полиции, где на него открыли уголовно производство , предусмотренного ст. 369 УК Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне приступил к выполнению своих обязанностей. На сегодняшний день есть десятки миллиардов гривен, которые схемщики выводят за пределы украинского бюджета.


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