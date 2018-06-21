На линии разграничения украинские пограничники задержали контрабандиста

Об этом передает пресс-служба Государственной пограничной службы.

По предварительной информации, украинец решил ускорить процесс оформления проезда через линию соприкосновения путем дачи взятки сотруднику пограничной службы. В итоге, его автомобиль решили подвергнуть тщательной проверке и досмотру, в ходе которых обнаружили в салоне и багажнике авто 96 мобильных телефонов на общую сумму 404 тысячи гривен.

Задержанного передали сотрудникам полиции, где на него открыли уголовно производство , предусмотренного ст. 369 УК Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне приступил к выполнению своих обязанностей. На сегодняшний день есть десятки миллиардов гривен, которые схемщики выводят за пределы украинского бюджета.