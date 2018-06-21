07:45 21.06.2018 | Происшествия | Новости
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На юге Мексики грузовик врезался в группу людей, семь человек погибли - ФОТО

В штате Чьяпас на юге Мексики в среду вечером, 20 июня, грузовик врезался в группу людей.

На юге Мексики грузовик врезался в группу людей, семь человек погибли - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли семь человек среди которых полицейские и трое детей. Еще, по предварительным данным, 11 человек получили травмы.

Как сообщает мексиканское издание Milenio, инцидент произошел на въезде в город Тустла-Гутьеррес. Трейлер протаранил несколько автомобилей, после чего сбил группу людей, ожидавших автобуса на обочине дороги.

По предварительным данным, причиной трагедии стал отказ тормозной системы грузовика. Сам водитель машины также получил легкие травмы и в ближайшее время сможет дать показания полиции.

Пострадавшие были доставлены в городские больницы, сведений об их состоянии обнародовано не было.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на проспекте Степана Бандеры в Тернополе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых машин и двух маршруток. В аварию попали автомобили "Пежо", "Ауди", "Дачия" и маршрутки №14, 15. В результате столкновения "Ауди" начала дымить, ее потушили огнетушителем.


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