В Тернополе столкнулись три легковые машины и две маршрутки - ФОТО

Об этом говорится в сообщении местного издания "Тернополяны".

Как отмечается, в аварию попали автомобили "Пежо", "Ауди", "Дачия" и маршрутки №14, 15. В результате столкновения "Ауди" начала дымить, ее потушили огнетушителем.

При этом, очевидцы инцидента утверждают, что одного из водителей забрала карета "скорой помощи". В настоящее время на месте ДТП в Тернополе работают сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в одном из районов Днепра произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек, еще двое попали в больницу.