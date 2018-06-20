В лондонском метро прогремел взрыв, пять человек травмировано - ФОТО

В результате инцидента пострадало пятеро человек. Прим этом двоих из них скорая помощь увезла в больницу, Как сообщает The Guardian, по предварительной информации причиной взрыва стало короткое замыкание батареи.

Около семи часов вечера по местному времени полицейские, пожарные и медики прибыли на станцию Саутгейт после сообщений о взрыве и панике. Обследовав место происшествия, наиболее вероятной версией полиция названо короткое замыкание.

Правоохранители также заверили, что инцидент не имеет отношения к терроризму.

Напомним, как сообщал УРА-Информ,в сентябре 2017 года в лондонском метро на станции Парсонс-Грин произошел взрыв, пострадали 20 человек.