07:28 20.06.2018 | Происшествия | Новости
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В лондонском метро прогремел взрыв, пять человек травмировано - ФОТО

На севере Лондона в ночь на среду, 20 июня, произошел взрыв.

В лондонском метро прогремел взрыв, пять человек травмировано - ФОТО

В результате инцидента пострадало пятеро человек. Прим этом двоих из них скорая помощь увезла в больницу, Как сообщает The Guardian, по предварительной информации причиной взрыва стало короткое замыкание батареи.

Около семи часов вечера по местному времени полицейские, пожарные и медики прибыли на станцию Саутгейт после сообщений о взрыве и панике. Обследовав место происшествия, наиболее вероятной версией полиция названо короткое замыкание.

Правоохранители также заверили, что инцидент не имеет отношения к терроризму.

Напомним, как сообщал УРА-Информ,в сентябре 2017 года в лондонском метро на станции Парсонс-Грин произошел взрыв, пострадали 20 человек.


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