В харьковском горсовете госпитализированы две сотрудницы - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Согласно его словам, в медицинские учреждения за помощью обратились две женщины 45 и 51 лет с предварительным диагнозом отравление. Так, одна была доставлена во вторую городскую больницу, другая – в 17-ю.

"Тех, кому стало плохо, – десятки. А если считать и депутатов, и работников СМИ, находившихся в сессионном зале, – больше сотни", - подчеркнул Сидоренко.

В настоящее время задержанных лиц нет. Кроме того, в органы полиции каких-либо заявлений от граждан также не поступало.

Напомним, как сообшао ранее "УРА-Информ", в харьковском горсовете в среду, 20 июня 2018 года, произошли столкновения между муниципальной охраной и активистами. При этом во время потасовки неизвестные бросили дымовую шашку в здани.