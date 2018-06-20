11:51 20.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове студент незаконно торговал оружием - ФОТО

Харьковская местная прокуратура совместно с сотрудниками Национальной полиции задержала студента одного из харьковских вузов на торговле оружием. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Прокуратуры области.

В Харькове студент незаконно торговал оружием - ФОТО

Правоохранители выяснили, молодой человек регулярно проводил закупки, в ходе которых злоумышленник продал пистолет ТТ и 14 патронов к нему. После экспертизы было установлено, что оружие является боеспособным.

Кроме того, 4-курсник, таким же образом продал за 40 тысяч гривен автомат "Скорпион" и две боевые гранаты.

В данное время полиция задержала парня и огласила ему о подозрении.

На сегодня продолжаются следственные действия с целью установления всех обстоятельств совершения преступления, в том числе - канала происхождение оружия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в правительственном квартале города Киева полиция задержала мужчину с оружием. Парень в амуниции и маске на лице вышел из такси возле Кабмина и двигался в направлении Верховной рады Украины, где в это время проходила массовая акция.


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