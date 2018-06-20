14:37 20.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100197159:labazovych

В Броварах горит пятиэтажный дом, проводится эвакуация - ФОТО, ВИДЕО

В Броварах на улице Гагарина, 16 возник пожар на крыше пятиэтажного дома. на улице Гагарина, 16. Сейчас продолжается ликвидация пожара и проводится эвакуация жителей.

В Броварах горит пятиэтажный дом, проводится эвакуация - ФОТО, ВИДЕО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Как отметили спасатели ГСЧС, возгорание в Киевской области произошло сегодня, 20 июня 2018, в 10:13. По их сведениям, горит кровля 5-ти этажного жилого дома на площади 1200 кв. м.

К счастью, в результате инцидента пострадавших нет. В настоящее время на месте происшествия также находятся сотрудники медицинской службы.

"Устанавливаются все причины и обстоятельства пожара", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в  Киеве случилось  возгорание на территории лесного массива, пожарные борются с огнем и в очередной раз просят украинцев соблюдать меры безопасности на природе.


Поделиться
 
В МВД заработало предложение для вызова полиции - ФОТО В Туркменистане с 1 сентября могут запретить многоженство Адвокаты Савченко просят суд освободить ее Укрзализныця рекордно нарастила прибыль
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив