В Броварах горит пятиэтажный дом, проводится эвакуация - ФОТО, ВИДЕО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Как отметили спасатели ГСЧС, возгорание в Киевской области произошло сегодня, 20 июня 2018, в 10:13. По их сведениям, горит кровля 5-ти этажного жилого дома на площади 1200 кв. м.

К счастью, в результате инцидента пострадавших нет. В настоящее время на месте происшествия также находятся сотрудники медицинской службы.

"Устанавливаются все причины и обстоятельства пожара", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве случилось возгорание на территории лесного массива, пожарные борются с огнем и в очередной раз просят украинцев соблюдать меры безопасности на природе.