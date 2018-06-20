В Броварах горела крыша пятиэтажки - ФОТО

По улице Гагарина, загорелась крыша жилого жила. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информация о возгорании поступила около полудня. При этом спасателям пришлось эвакуировать всех жителей.

Уже на месте инцидента пожарные установили, что огонь охватил площадь в 1,2 тысяч квадратных метро. Тушить пожар приехали 12 единиц техники и 43 человека личного состава. Им удалось уже к трем часом полностью ликвидировать пожар. На месте происшествия также находились врачи и полиция, которая сейчас устанавливает все причины и обстоятельства пожара.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на улице Лобановского на ходу загорелся автомобиль " Газель", который перевозил макулатуру. По словам водителя грузовика, во время движения он заметил, что в кузове начался пожар. После чего, мужчина остановил грузовик и выбежал из машины. К счастью, водитель не пострадал, сама "Газель" выгорела дотла, включая колеса.