15:13 19.06.2018 | Происшествия | Новости
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В Турции перевернулся автобус с туристами, десятки пострадавших

В Турции произошло дорожно-транспортного происшествия с автобусом, в результате чего пострадало не менее 45 человек. Об этом со ссылкой на местных правоохранителей сообщает Анадолу во вторник, 19 июня.

В Турции перевернулся автобус с туристами, десятки пострадавших

По предварительным данным, в автомобильную аварию угораздил автобус, который следовал по маршруту Бодрум-Стамбул. Также сообщается, что транспортное средство принадлежало одной туристической компании.

"В результате несчастного случая 45 человек получили ранения, включая водителя", — говорится в сообщении.

По словам сотрудников правоохранительных органов, всех пострадавших госпитализировали в местные больницы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на трассе Киев-Харьков случилось  дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Автомобиль Audi влетел в отбойник и загорелся. При этом, очевидцы инцидента сообщили, что машина летела со звуком самолета, а отбойник разбит на протяжении 100 метров.


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