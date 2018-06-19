В Турции перевернулся автобус с туристами, десятки пострадавших

По предварительным данным, в автомобильную аварию угораздил автобус, который следовал по маршруту Бодрум-Стамбул. Также сообщается, что транспортное средство принадлежало одной туристической компании.

"В результате несчастного случая 45 человек получили ранения, включая водителя", — говорится в сообщении.

По словам сотрудников правоохранительных органов, всех пострадавших госпитализировали в местные больницы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на трассе Киев-Харьков случилось дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Автомобиль Audi влетел в отбойник и загорелся. При этом, очевидцы инцидента сообщили, что машина летела со звуком самолета, а отбойник разбит на протяжении 100 метров.