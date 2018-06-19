В шведском Мальме произошла стрельба, два человека убиты - ФОТО

При этом очевидцы рассказали, что слышали 15-20 выстрелов из автоматического оружия. По уточненным данным в результате инцидента пострадали шесть человек. Двое из них позже скончались в больнице. Это 18-летний и 29-летний мужчины.

Как сказано на сайте полиции города, на место происшествия сразу же прибыли сотрудники полиции и кареты скорой помощи. Вместе с тем нападавший скрылся.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в американском штате Колорадо в четверг вечером, 14 июня, произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь недалеко от офисного здания в северном пригороде Денвера. В результате инцидента ранены двое детей и двое взрослых. Как сообщает CBS, ссылаясь на сотрудников полиции, стрелявший покинул место происшествия и пока не задержан.