В Одесской области мужчина устроил тир по людям

Правоохранителями был установлено, что злоумышленник на автомобиле вместе со своей женой прибыл в сад. Мужчина с собой имел устройство для отстрела резиновыми пулями, с которым ходил по территории.

Из-за этого к ним подошел егерь, представился и сообщил о запрете на охоту, что и стало основанием столкновения, в ходе которой злоумышленник начал стрелять в сторону егеря.

В результате перестрелки пострадали три человека: жена злоумышленника, которая получила непроникающее ранение грудной клетки, егерь был ранен в руку и сам злоумышленник получил травму ноги.

Известно, что все трое были госпитализированы, из состояние здоровья стабильное.

По данному факту открыто уголовное производство УК Украины, полиция продолжает проводить следствие.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Николаеве произошла перестрелка. В результате инцидента ранения получил один человек. Пострадавший получил пять огнестрельных ранений. Вместе с тем стрелявший скрылся на автомобиле. Сейчас место происшествия оцеплено полицией, в городе объявлен план "перехват".