В Киеве обокрали квартиру бывшей модели Влады Литовченко

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Как отметили сотрудники полиции, о краже поведала домработница Литовченко. По ее словам, она пришла убираться в квартиру экс-модели на улице Коновальца (бывшая Щорса) в Печерском районе Киева и обратила внимание на раскуроченный сейф.

Домработница тут же вызвала полицию и сообщила хозяйке о случившемся. Какие именно ценности были в квартире уборщица толком не знала, поэтому более точная картина украденного будет известно когда экс-модель прилетит из-за границы и подсчитает убытки.

"Влада Литовченко находится в заграничной поездке", - говорится в сообщении.

В полиции предполагают, что это очередная кража, совершенная по наводке. Вероятно воры отлично знали что хозяйка отсутствует поэтому и действовали не спеша. С дверью и замками возиться не стали, а проникли через окно на 4 этаже которое не было под сигнализацией.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве ограбили квартиру Вышинского, злоумышленники залезли через окно. Не исключено, что исчезли ценные вещи, но их список еще не составлен.