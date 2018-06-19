13:29 19.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове внезапно загорелся грузовик – ФОТО

В ночь на вторник, 19 июня, в Харькове вспыхнул грузовой автомобиль DАF с прицепом. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС.

В Харькове внезапно загорелся грузовик – ФОТО

В ведомстве отметили, что информация о пожаре в переулке Вишневом поступила около двух ночи. Площадь возгорания составила около 20 кв.м.

Из-за высокой температуры также было повреждено тентовое покрытие соседнего автомобиля Газель. Кроме того, загорелся мусор на площади 54 кв.м.

Стоит добавить, что сотрудники пожарной службы полностью локализировали пожар в течении двух часов. Обстоятельства и причины его возникновения выясняются правоохранительными органами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Нью-Йорке во время тушения пожара в одном из частных сектором пострадали 20 пожарных. По предварительной информации, сотрудники пожарного отделения Стейтен-Айленд прибыли в составе 20 человек и 5 единиц профильной техники. 


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