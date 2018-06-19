В Индонезии затонул паром, десятки пассажиров пропали без вести

На индонезийском в понедельник вечером, 18 июня, на острове Суматра в озере Тоба затонул паром.
На его борту находились 80 человек. Спасти удалось только 18 человек.
Как сообщает Reuter, трагедия произошла во время шторма примерно на расстоянии чуть больше километра от порта Тигарас. Паром перевозил людей с острова Самосир.
На данный момент местные влсти подтвердили смерть только одного человека, все остальные пока считаются пропавшими без вести.
Поиски пропавших продолжаются. К поисково-спасательным работам привлечены два парома.
Пока неизвестно, были ли среди пассажиров иностранцы.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Аденском заливе у берегов Йемена потерпела крушение лодка с мигрантами, в результате чего 46 человек погибли, еще 16 считаются пропавшими без вести.