11:32 19.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепре с рельсов сошли 11 вагонов грузового поезда - ФОТО

В ночь на вторник, 19 июня, в Днепре с рельсов сошли 11 вагонов грузового поезда и локомотив.

В Днепре с рельсов сошли 11 вагонов грузового поезда - ФОТО

Инцидент произошел около четырех часов ночи. К счастью, никто из людей не пострадал.

Как сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, дорожно-транспортное происшествие произошло в Самарском районе на перегоне Нижнеднепровский узел - Самаровка.

Во время движения грузового поезда сошли 11 вагонов и локомотив - две цистерны и девять вагонов с металлом.

В ГосЧС также заверили, что утечки из цистерн не произошло и задержки движения не было. Сейчас спасатели дежурят на месте происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве неподалеку торгового центра " Ocean Plaza" на железнодорожных путях погибла супружеская пара. Это уже не одинокий случай подобных аварий, который случается на месте инцидента.


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