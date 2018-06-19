На Волыни ребенок упал с лестницы и погиб

Инцидент произошел около 9 часов вечера, когда оба родителя находились внутри дома. Ребенок 2016 рождения упал с лестницы, которая стояла во дворе дома. Мальчика госпитализировали в отделение реанимации, однако спасти его не удалось, он скончался от тяжелой черепно-мозговой травмы.

Сейчас рассматривается несколько версий гибели малыша. Первая - ребенок, который полез на лестницу, случайно сорвался с нее. Вторая - малыш мог свалиться с конструкции из-за сильного сильного ветряного потока. Родители ребенка утверждают, что их 2-годовалый первенец не раз оставался во дворе в одиночку. Открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины с пометкой "несчастный случай".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Броварах Киевской области неожиданно для всех выпал двухлетний ребенок из окна 7-го этажа. Ребенок скончался мгновенно на месте происшествия.