13:54 19.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП: девушка сгорела заживо, водитель в реанимации - ФОТО

На трассе Киев-Харьков случилось дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. В результате аварии девушка сгорела, а парень-водитель в реанимации.

На трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП: девушка сгорела заживо, водитель в реанимации - ФОТО

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, автомобиль Audi влетел в отбойник и загорелся. При этом, очевидцы инцидента сообщили, что машина летела со звуком самолета, а отбойник разбит на протяжении 100 метров.

Вместе с тем какая скорость транспортно средства была во время движения пока неизвестно.

"Столб дыма, огонь и перевернутый Audi", - сказано в сообщении. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Мукачевском районе Закарпатщины несовершеннолетняя 16-летняя девушка переходила дорогу, когда на нее наехал автомобиль. В результате ДТП пешеход сончалась в больнице.


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