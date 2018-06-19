На трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП: девушка сгорела заживо, водитель в реанимации - ФОТО

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, автомобиль Audi влетел в отбойник и загорелся. При этом, очевидцы инцидента сообщили, что машина летела со звуком самолета, а отбойник разбит на протяжении 100 метров.

Вместе с тем какая скорость транспортно средства была во время движения пока неизвестно.

"Столб дыма, огонь и перевернутый Audi", - сказано в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Мукачевском районе Закарпатщины несовершеннолетняя 16-летняя девушка переходила дорогу, когда на нее наехал автомобиль. В результате ДТП пешеход сончалась в больнице.