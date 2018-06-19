12:19 19.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100197059:nastya

На Полтавщине произошло смертельная авария – ФОТО

В Полтавской области на трассе Киев-Харьков произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека.

На Полтавщине произошло смертельная авария – ФОТО

Об этом сообщает управление Нацполиции области.

Правоохранителями было установлено, что автомобиль Audi под управлением 45-летнего жителя Харькова столкнулся с отбойником, после чего перевернулся и загорелся.

Так, по итогам инцидента, в аварии погибли 37-летняя пассажирка и водитель транспортного средства.

В данное время, полиция выясняет обстоятельства и причины аварии. По данному факту открыто уголовное производство.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Житомирской области на Вашавской трассе, вблизи села Белокоровичи столкнулось два легковых автомобиля. По предварительной информации, шофер Lada уснул за рулем и выехал на встречную полосу.


Поделиться
Читайте также:
 
Етно-вечірка "В ніч на Купала" - ФОТО, ВИДЕО Советника главы СБУ Тандита уволили с должности "Сейчас на Донбассе очень напряженная ситуация", - Хуг В столичном метро объяснили сбой в движении поездов на зеленой ветке - ФОТО
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив