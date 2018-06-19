На Полтавщине произошло смертельная авария – ФОТО

Об этом сообщает управление Нацполиции области.

Правоохранителями было установлено, что автомобиль Audi под управлением 45-летнего жителя Харькова столкнулся с отбойником, после чего перевернулся и загорелся.

Так, по итогам инцидента, в аварии погибли 37-летняя пассажирка и водитель транспортного средства.

В данное время, полиция выясняет обстоятельства и причины аварии. По данному факту открыто уголовное производство.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Житомирской области на Вашавской трассе, вблизи села Белокоровичи столкнулось два легковых автомобиля. По предварительной информации, шофер Lada уснул за рулем и выехал на встречную полосу.