13:55 18.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В зоне ООС ранения получили военные медики

Сегодня 18 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил трое украинских военных получили боевые травмы.

В зоне ООС ранения получили военные медики

Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны.

Согласно отчету, ранение получили трое бойцов. Кроме того, среди травмированных военные медики, которые во время обстрела наших укреплений занимались эвакуацией раненого защитника.

Всех раненых и травмированных оперативно доставили в лечебное учреждение, состояние их здоровья характеризуется как удовлетворительное.

Стоит отметить, боевые действия продолжались на отдельных направлениях с применением преимущественно стрелкового оружия.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Донецкой области возобновил работу контрольный пункт пропуска "Майорское". Отмечается, что с утра понедельника данны контрольно-пропускной пункт, как и все остальные в районе проведения операции Объединенных сил, работает в штатном режиме.


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