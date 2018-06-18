В зоне ООС ранения получили военные медики

Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны.

Согласно отчету, ранение получили трое бойцов. Кроме того, среди травмированных военные медики, которые во время обстрела наших укреплений занимались эвакуацией раненого защитника.

Всех раненых и травмированных оперативно доставили в лечебное учреждение, состояние их здоровья характеризуется как удовлетворительное.

Стоит отметить, боевые действия продолжались на отдельных направлениях с применением преимущественно стрелкового оружия.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Донецкой области возобновил работу контрольный пункт пропуска "Майорское". Отмечается, что с утра понедельника данны контрольно-пропускной пункт, как и все остальные в районе проведения операции Объединенных сил, работает в штатном режиме.