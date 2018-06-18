В столице поезд насмерть сбил супружескую пару – ФОТО

В Киеве неподалеку торгового центра "Ocean Plaza" на железнодорожных путях погибла супружеская пара. Об этом информирует сообщество "dtp.kiev.ua" в Facebook.
Отмечается, что это уже неодинокий случай подобных аварий, который случается на месте инцидента.
Как известно, поезд насмерть сбил пару молодых людей в возрасте 30-35 лет, от полученных травм мужчина и женщина скончались на месте.
Поезд следовал по маршруту Хмельницкий — Лисичанск. Машинист рассказывает, что было очень темно, он не заметил пешеходов. В последний момент он резко затормозил, но избежать аварии не удалось.
"Один из погибших практически обезглавлен. Вылетела челюсть. Пути в потеках крови", — информирует издание.
В данное время, на месте происшествия работает местная полиция и устанавливает все причины происшествия.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в районном городе Сколе во Львовской области состав поезда сбил человека на железнодорожном вокзале со смертельным исходом. По предварительным данным, ситуация случилась поблизости железнодорожной станции "Сколе".