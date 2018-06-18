В Нидерландах машина въехала в толпу на музыкальном фестивале, один человек погиб - ФОТО

В результате инцидента один человек погиб. Еще трое получили травмы. Как сообщает Reuters, ссылаясь на данные местной полиции, авария произошла на концерте PinkPop, популярном фестивале, который проходит в провинции Лимбург на юге Нидерландов.

В заявлении полиции говорится, что водитель на фургоне скрылся с места происшествия и его ищут.

Также полицейские сообщили, что улица, где произошел инцидент, - один из двух выходов с места проведения фестиваля - была закрыта для расследования.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в американском штате Техас в понедельник утром, 18 июня, на трассе перевернулся микроавтобус. В результате дорожно-транспортного происшествия погибло четыре человека. Как сообщает CNN, автобус вез мигрантов. На момент аварии в салоне машины находились 14 человек.