10:32 18.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Нидерландах машина въехала в толпу на музыкальном фестивале, один человек погиб - ФОТО

В понедельник утром, 18 июня, в Нидерландах на музыкальном фестивале фургон, по неизвестным пока причинам, наехал на людей,

В Нидерландах машина въехала в толпу на музыкальном фестивале, один человек погиб - ФОТО

В результате инцидента один человек погиб. Еще трое получили травмы. Как сообщает Reuters, ссылаясь на данные местной полиции, авария произошла на концерте PinkPop, популярном фестивале, который проходит в провинции Лимбург на юге Нидерландов.

В заявлении полиции говорится, что водитель на фургоне скрылся с места происшествия и его ищут.

Также полицейские сообщили, что улица, где произошел инцидент, - один из двух выходов с места проведения фестиваля - была закрыта для расследования.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в американском штате Техас в понедельник утром, 18 июня, на трассе перевернулся микроавтобус. В результате дорожно-транспортного происшествия погибло четыре человека. Как сообщает CNN, автобус вез мигрантов. На момент аварии в салоне машины находились 14 человек.


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