В Македонии люди вышли на улицы с протестами против переименования страны

В столице Македонии Скопье жители вышли на улицы с массовыми акциями протестов, участники которой выступили против нового названия страны: Северная Республика Македония.
Об этом сообщает издание DW.
Отмечается, что в ходе акции произошли столкновения с полицией, в результате которых по меньшей мере 10 человек обратились за помощью к медикам, среди них было семь полицейских. Еще как минимум 11 демонстрантов были задержаны правоохранителями.
Участники акции снесли ограждающие решетки возле здания парламента и начали забрасывать полицейских камнями и петардами.
В свою очередь, полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Греции в связи с подписанием соглашения о переименовании Республики Македония около 500 человек вышли на улицу. В итоге произошли столкновения, в результате которых травмированы 14 человек.