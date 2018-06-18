В Македонии люди вышли на улицы с протестами против переименования страны

Об этом сообщает издание DW.

Отмечается, что в ходе акции произошли столкновения с полицией, в результате которых по меньшей мере 10 человек обратились за помощью к медикам, среди них было семь полицейских. Еще как минимум 11 демонстрантов были задержаны правоохранителями.

Участники акции снесли ограждающие решетки возле здания парламента и начали забрасывать полицейских камнями и петардами.

В свою очередь, полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Греции в связи с подписанием соглашения о переименовании Республики Македония около 500 человек вышли на улицу. В итоге произошли столкновения, в результате которых травмированы 14 человек.