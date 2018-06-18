В Луцке автобус Нацгвадии протаранил внедорожник - ФОТО

Тут на Набережной улице в аварию попал автобус Национальной гвардии. Как сообщает местное издание Волынские новости, ссылаясь патрульного полицейского Мирослава Демчишака, автобус протаранил внедорожник Volvo, который внезапно выехал на встречную полосу. От сильного удара правая часть автомобиля полностью разбита.

По предварительной информации, водителю внедорожника стало плохо за рулем.

Видимых серьезных травм водитель Volvo не получил, возможен только ушиб грудной клетки. Мужчину забрали в больницу. Там говорят, что у него высокое давление, – говорится в сообщении.

В автобусе также никто не пострадал.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Болград Одесской области в воскресенье, 17 июня, произошло столкновение двух легковушек. В результате аварии погиб один человек. Еще пятеро получили травмы.