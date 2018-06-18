09:18 18.06.2018 | Происшествия | Новости
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В Японии в результате землетрясения погибли три человека

В Японии сильное землетрясение привел к жертвам и транспортному коллапсу.

В Японии в результате землетрясения погибли три человека

По предварительным данным в префектуре Осака погибли три человека. Еще как минимум 217 человек получили ранения.

Как сообщает NYT, Одной из погибших оказалась девятилетняя девочка, которую придавило стеной возле школьного бассейна. Кроме того, землетрясение унесло жизни еще двух пожилых людей. Один из них погиб при обрушении стены, второй с травмами был доставлен в госпиталь, где и умер.

Движение скоростных и обычных поездов на юго-западе Японии практически полностью остановлено. ,

В свою очередь издание Japan Times называет землетрясение "одним из самых мощных за последнее десятилетие".

Напомним, в Японии в ночь на понедельник 18 июня, произошло еще одно землетрясение. Его магнитуда составила 6,1 баллов.

Как сообщал УРА-Информ, в результате землетрясения прервана подача электроэнергии примерно в 170 тыс. квартир и индивидуальных домов. Объекты атомной энергетики не пострадали, радиационный фон в атомных станций остается в норме.


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