21:32 18.06.2018 | Происшествия | Новости
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В Японии растет количество пострадавших от землетрясения

Число пострадавших от землетрясения в Японии, которое произошло в ночь на понедельник, 18 июня, выросло до 350 человек

В Японии растет количество пострадавших от землетрясения

Как сообщает телеканал Эн-Эйч-Кей, ранее сообщалось о более 200 пострадавших. При этом землетрясение привело к гибели трех человек. Девятилетняя девочка погибла по пути в школу, когда на нее рухнула стена,

80-летний мужчина умер по пути на волонтерскую работу, еще один 85-летний мужчина - в результате падения полки с книгами. Землетрясение спровоцировало три пожара, в ста тысячах домов наблюдаются проблемы с газом и водой.

Около 1,3 тысяч человек укрылись от землетрясения в эвакуационных центрах.

Метеорологическое агентство Японии предупреждает, что существует возможность другого крупного землетрясения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, землетрясение магнитудой 6,1 в японско префектуре Осака произошло около восьми часов утра по местному времени.


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