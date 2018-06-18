Синоптики объявили высокий уровень пожарной опасности в ряде областей Украины

Как сообщает пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр, сегодня в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях сохранится чрезвычайный пятого класса уровень опасности.

Напомним, синоптики предупреждали, что в Украине в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях 17-18 июня удерживался чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 18 июня, температурный фон в Украине почти не изменится, а влажность, кроме севера и запада страны, уменьшится. В западных, Винницкой, Житомирской, ночью местами и в Киевской и Черниговской областях кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков. Ветер восточный, 5-10 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 25-30 градусов тепла.