Под Киевом парень подорвался в прямом эфире - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, двое друзей пострадавшего решили с помощью мобильного телефона осуществлить онлайн-трансляцию в одной из социальных сетей. В частности, товарищи продемонстрировали гранату РГД-5, тротиловую шашку и детонатор. Однако из-за неосторожного обращения с взрывоопасными предметами произошел взрыв.

"Из подвального помещения в доме, где произошел взрыв, полицейские изъяли более сотни разнокалиберных патронов к огнестрельному оружию", – говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители устанавливают, откуда у молодого человека такой арсенал боеприпасов. Следствие продолжается. Открытого уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция по этой статье – от трех до семи лет тюрьмы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на востоке Афганистана в городе Джелалабад проремел еще один взрыв. В результате атаки террориста-смертника как минимум 18 мирных жителей были убиты. По предварительным данным еще 45 человек были ранены в результате атаки террориста-смертника.