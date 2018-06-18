17:52 18.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Киевом парень подорвался в прямом эфире - ФОТО

В селе Большая Солтановка Васильковского района Киевской области при демонстрации в прямом эфире произошел несчастный случай с 25-летним парнем. В результате погрома молодой человек остался без руки.

Под Киевом парень подорвался в прямом эфире - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, двое друзей пострадавшего решили с помощью мобильного телефона осуществлить онлайн-трансляцию в одной из социальных сетей. В частности, товарищи продемонстрировали гранату РГД-5, тротиловую шашку и детонатор. Однако из-за неосторожного обращения с взрывоопасными предметами произошел взрыв. 

"Из подвального помещения в доме, где произошел взрыв, полицейские изъяли более сотни разнокалиберных патронов к огнестрельному оружию", – говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители устанавливают, откуда у молодого человека такой арсенал боеприпасов. Следствие продолжается. Открытого уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция по этой статье – от трех до семи лет тюрьмы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на востоке Афганистана в городе Джелалабад проремел еще один взрыв. В результате атаки террориста-смертника как минимум 18 мирных жителей были убиты. По предварительным данным еще 45 человек были ранены в результате атаки террориста-смертника.


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