На Закарпатье машина "скорой помощи" слетела в кювет - ФОТО

К счастью, никто из людей во время аварии не пострадал. Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области, дорожно-транспортное происшествие произошло около десяти часов утра.

В селе Ганьковица Савеловского района водителю кареты скорой, который двигался на скорости с включенными световыми проблесковыми маячками, не предоставили преимущество в движении транспортные средства. В результате этого он не справился с управлением и съехал в кювет.

Машина перевозила пациента с Межгорской районной больницы в областной медицинское учреждения. Пациенту оперативно вызвали машину скорой помощи Савеловская больницы, которая увезла больного по назначению.

По факту нарушения безопасности дорожного движения полицейские составили на водителя административный протокол, который направят в суд для принятия окончательного решения. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в Польше сегодня туристический автобус попал в дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента погибли два человека, еще 16 получили ранения.